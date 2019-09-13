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Психологи развенчали мифы об унылой старости

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Психологи развенчали мифы об унылой старости

Москва, 13 сентября. Психологи развенчали мифы о болезненной и унылой старости. Качество жизни людей старшего поколения зависит от них самих.

Многие россияне боятся приближения старости. Они думают о том, что придется забыть об интимных отношениях и близости с партнером.

Но это не так, гормональный фон у старых людей меняется, но не настолько, что мужчины и женщины отказываются от близости. Просто это происходит реже, чем у людей среднего возраста.

Амриканские исследователи пришли к выводу, что женщины после наступления менопаузы проявляют большой интерес к сексу. Главное — заботиться о своем здоровье, пишет Planet Today.

Психологи предлагают сходить на танцевальную площадку кому за 60 и посмотреть своими глазами, как лихо отплясывают мужчины и женщины старшего поколения. У многих энергии хватит даже на их детей.

Все старики страдают проблемами с памятью — это тоже миф. Многое зависит от вашей умственной активности. Если вы ежедневно читаете газеты или играете в шахматы, вашей ясности ума можно позавидовать.

Некоторые боятся отстать от жизни. Но тут на помощь должны прийти дети и внуки, которые помогут пользоваться техникой и научат чему-то новому.

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