Путин выступит на конференции израильского фонда «Керен ха-Йесод» в Москве

Москва, 13 сентября. Президент РФ Владимир Путин намерен выступить на конференции израильского фонда «Керен ха-Йесод», которая пройдет в Москве 17 сентября. Об этом рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Дипломат отметил, что международная встреча в российской столице будет проходить впервые. С инициативой о проведении конференции выступила сама организация, Москва одобрила идею.

«Президент выступит перед участниками этой конференции, а затем встретится коротко с представителями ее руководства», — добавил Ушаков.

По словам помощника президента, этот вопрос обсуждался на переговорах с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ушаков уточнил, что фонд собирает пожертвования для еврейской диаспоры по всему миру, а также инвестиции для Израиля. Организация, учрежденная в 1920 году на Всемирном сионистском конгрессе, имеет филиалы в 45 странах мира. Штаб-квартира находится в Иерусалиме, в фонд, по словам Ушакова, входят известные и влиятельные люди.

«С ними встречались и [Барак] Обама (экс-президент США. — Прим. ФАН) в свое время, и [Сильвио] Берлускони (бывший председатель Совета министров Италии. — Прим. ФАН), и Хуан Карлос (бывший король Испании. — Прим. ФАН)», — заключил Ушаков.

Напомним, Путин и Нетаньяху встретились в Сочи в минувшую среду. Двусторонние переговоры продолжались около трех часов. В ходе диалога лидер РФ подчеркнул, что отношения между Москвой и Иерусалимом «приобрели новое качество», в том числе в вопросах военного сотрудничества.

Политики обсудили перспективы создания зоны свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также затронули тему подготовки заседания межправительственной комиссии двух государств, которое должно пройти до конца текущего года.

По итогам встречи Путина и Нетаньяху глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что до конца текущего года страны проведут деловой форум. Мероприятие, по его словам, будет нацелено на продвижение сотрудничества между бизнесменами России и Израиля и связано с заседанием межправительственной комиссии.