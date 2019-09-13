В Госдуме назвали шагом назад предложение разрешить рекламу пива и вина в России

Москва, 13 сентября. В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что он выступает категорически против данного предложения.

Он назвал инициативу Мишеловина шагом назад.

«Потому что это действительно шаг назад. Мы вроде бы делаем шаги к тому, чтобы россияне меньше пили и были более здоровыми. А тут опять реклама, опять назойливое предложение вина и пива. Это очень плохо», — сказал Федот Тумусов.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья, дело тут явно не в том, что подобным образом кто-то хочет пополнить дополнительными денежными поступлениями государственную казну.

«Деньги в бюджете есть. Вот будет профицит в два триллиона [рублей] за этот год. Я думаю, что это лоббисты (алкогольного производства и рынка. — Прим. ред.) добиваются своего, прикрываясь разными делами. Там можно ведь по-всякому все это объяснять», — сказал парламентарий.

Депутат также ответил на вопрос, есть ли шанс, что такое предложение не найдет поддержки депутатов, если дойдет в виде законопроекта до нижней палаты парламента.

«Шанс всегда есть, потому что действительно этот запрет был установлен законом, а законы принимаются голосованием. Посмотрим», — резюмировал Тумусов.

Парламентарий также привел пример, когда его коллега по Госдуме Сергей Боярский предложил вернуть курительные комнаты в российские аэропорты. Тумусов тогда выступил против этой инициативы.

«Сначала в нашем комитете мы проголосовали против, а потом, через некоторое время, у единороссов изменилась концепция, и они проголосовали «за». Поэтому теперь я не могу гарантировать, как они себя опять поведут. Но я, повторяю, однозначно буду против!» — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что пиво может вернуться на стадионы страны. Глава Клуба болельщиков сборной РФ «Россия объединяет» Эдуард Латыпов прокомментировал соответствующий законопроект в беседе с ФАН.