Коломойский объяснил, почему не появляется рядом с Зеленским

Киев, 13 сентября. Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что не может появляться на публике вместе с президентом страны Владимиром Зеленским. Так предприниматель прокомментировал журналистам свое отсутствие на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) во время выступления главы государства.

«Я не могу появляться там, где есть Зеленский. Мне он приятен, но, может, я ему неприятен», — отметил владелец «Приватбанка».

Напомним, что президента Украины уже давно связывают с фигурой Коломойского. Многие политологи полагают, что украинский олигарх профинансировал выдвижение Зеленского, а потому имеет огромное влияние и на него самого, и на всю украинскую политику. В частности, считается, что именно Коломойский настоял на том, чтобы оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова. Этим аргументом часто оперируют критики нового украинского лидера, особенно сторонники его предшественника — Петра Порошенко.

Косвенным подтверждением этого предположения стало появление в Сети фотографии, на которой Коломойский сидит за одним столом с Зеленским и другими высокопоставленными лицами.

Сам же Зеленский утверждает, что его ничего не связывает с украинским олигархом. Что же касается той встречи в администрации президента, то тогда речь шла о ликвидации монополий и снижении цен на коммунальные тарифы. Зеленский подчеркнул, что власть ни для кого не будет делать преференций, включая Коломойского.