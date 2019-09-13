Порошенко назвал «вершиной неприемлемости» новое уголовное дело против него и Климкина

Киев, 13 сентября. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал «вершиной неприемлемости» регистрацию нового уголовного дела в отношении него и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом говорится в сообщении партии «Европейская солидарность», лидером которой является Порошенко.

Экс-глава Украины критически прокомментировал очередное уголовное производство, которое было заведено в отношении него и украинского МИДа Павла Климкмна, передают Vesti.ua.

«Вчера была вершина неприемлемости, когда Соломенский районный суд обязал НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. ред.) зарегистрировать уголовное дело против меня и министра иностранных дел Климкина из-за подписания и имплементации минских соглашений — базового документа, который вошел в решение Совета безопасности ООН», — заявил Порошенко.

Он уверен, что на базе этого подписания был сформирован механизм защиты, который позволил остановить якобы имеющуюся российскую военную агрессию.

«Именно за невыполнение минских соглашений весь мир, мировая коалиция в поддержку Украины, которая была создана с моим участием, ввел санкции против страны-агрессора, против Российской Федерации», — сказал бывший лидер страны.

Порошенко заявил, что не боится обвинений и выразил уверенность, что происходящее вокруг него и других представителей его политической коалиции (в частности, запрет Геращенко выступать в Раде) не сможет их «остановить».

С момента вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского против экс-главы государства было возбуждено 11 уголовных дел. Порошенко подозревается в превышении полномочий, отмывании денег, неуплате налогов, давлении на судебную власть, а также в госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии были задержаны из-за нарушения госграницы России.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Киев начал вести военную операцию против Луганска и Донецка, которые отказались подчиняться новому руководству и заявили о своей независимости. С целью урегулирования вопроса были разработаны и приняты минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Минские договоренности были подписаны еще в 2014 году и впоследствии дополнены, однако Украина до сих пор не выполнила взятых на себя обязательств.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризисы.