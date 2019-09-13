Поклонская предложила Зеленскому заняться дельфинотерапией вместо «возвращения» Крыма

Москва, 13 сентября. Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо планов по «возвращению» Крыма стоит заняться йогой или дельфинотерапией. Об этом заявила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская.

Ранее Зеленский заявил о новых идеях по «возвращению» Крыма. По его словам, речь идет о «нескольких форматах», говорить подробнее о которых пока рано. При этом он добавил, что Киев будет бороться за то, чтобы «вернуть» полуостров, не только словами.

Наталья Поклонская отметила, что один из «форматов», на которые намекнул президент Украины, — обдумывание модели «возвращения» Крыма с президентом США Дональдом Трампом. Депутат Госдумы напомнила, что судьбу Крыма решили жители полуострова до Зеленского и Трампа. Парламентарий посоветовала главам Украины и США переключить свое внимание на другие вещи.

«Совершенно точно не им решать нашу судьбу. Пусть занимаются своими странами и тренируют выдержку, не лезут в дела других. Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец — дельфинотерапия. В Крыму хорошие места, могу подсказать», — сказала Поклонская в комментарии РИА Новости.

Она подчеркнула, что перспектив у каких-либо форматов по «возвращению» Крыма в состав Украины нет. Депутат добавила, что Зеленскому не надо «винить себя за делишки предшественников», но и обольщаться на собственный счет не стоит.

«У крымчан свой президент, за которого мы все голосовали, — это Владимир Путин», — отметила Поклонская.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. По его результатам, 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. При этом Киев по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно отмечала, что Крым воссоединился с РФ в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о его статусе окончательно закрыт.