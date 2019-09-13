Путин увеличил число стипендий за достижения в технологиях и вооружении

Москва, 13 сентября. Президент России Владимир Путин увеличил число стипендий за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке нового вооружения, сообщил журналист Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале.

Премии вручаются ежегодно. Их лауреатами становятся технологи и ученые.

«Владимир Путин увеличил до 400 число стипендий в 500 тысяч рублей за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке нового вооружения», — уточнил Смирнов.

Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из текста документа следует, что со следующего года будет выплачиваться по 400 стипендий в год. Ранее их количество составляло 360. Таким образом, общая сумма выделенных средств составит 200 миллионов рублей, пишет «Царьград».

С 2020 года увеличится число премий для специалистов и молодых работников организаций, которые занимаются исполнением государственного заказа. К молодым сотрудникам относятся люди до 35 лет. Число стипендий за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку новых образцов вооружения, военной и специальной техники возрастет с 685 до 1100. Уточняется, что размер одной премии — 350 тысяч рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 октября следующего года работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты на 3,8%, пишет «Газета.ru».