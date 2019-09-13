Миро объяснила, почему брак Рудковской и Плющенко продержался 10 лет

Москва, 13 сентября. Брак продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко продержался десять лет, поскольку спортсмен обрел в лице супруги необходимого ему «требовательного директора». Таким мнением поделилась в своем блоге Лена Миро.

Блогер отметила, что Плющенко с раннего детства оставался на попечении тренера. По мнению Миро, фигуриста воспитывали в спартанских условиях.

«Его, как и любого спортсмена, унижали, били, учили танцевать на льду. По большому счету, за всю жизнь Плющенко так и не научился принимать собственных решений», — написала блогер.

Миро подчеркнула, что дисциплина на спортивных сборах «похлеще армейской». Блогер уверена, что тренер решал за Плющенко, что фигурист должен есть и как проводить время. По словам Миро, в таких условиях спортсмен лишился самостоятельности.

«Теряешься в жизни без чуткого руководства и попадаешь в дальнейшем под влияние злой госпожи, указывающей, что ему делать. Понимаете? Оказавшись в избушке у бабы на курьих ножках, Женя обрел именно то, что ему нужно — требовательного директора», — считает блогер.

Как отмечает Миро, теперь у Плющенко есть Рудковская, которая вместо тренера определяет, что фигурист будет есть и что говорить. По мнению блогера, в этих отношениях спортсмен, возможно, несчастлив, но наверняка спокоен и уверен в себе.

«Подозреваю, что если ему вдруг захочется сходить налево, именно жена определит, когда ему это делать, во сколько, в какой день лунного календаря лучше», — написала Лена Миро.

Блогер подчеркнула, что к любому браку относится как к симбиозу, в котором один супруг соответствует потребностям другого.

«И в этом плане семья Рудковской и Плющенко идеальна. Госпожа и нижний, как в любовных фильмах великого немецкого кинематографа», — отметила она.

При этом Миро считает, что браку звездной пары рано или поздно придет конец, поскольку фигуриста соблазнит свежая и молодая пассия. Рудковская же, по мнению блогера, «останется коротать свой век в одиночестве, исходя на лавочке на соседок ядом».