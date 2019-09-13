Украинский политолог назвал печальной судьбу тяжелой промышленности страны

Судьба украинской тяжелой промышленности печальна при сохранении текущего политического курса. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Угроза уничтожения

Металлургическая отрасль на Украине находится под угрозой уничтожения. Такое заявление сделал президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

По его мнению, такой вариант событий возможен в случае изменения Налогового кодекса Украины.

«Налоговые новации закона 1210 фактически убивают горно-металлургическую отрасль», — заявил Каленков.

Он выразил мнение, что нововведения увеличат налоговую нагрузку в четыре-пять раз. После этого рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий Украины станут «в десять раз больше, чем в России». Более того, он считает, что этот закон вытеснит Украину с рынка Европы из-за неспособности конкурировать с более дешевой продукцией.

Участь Украины печальна

Как отметил Евгений Голышкин, опасения украинских металлургических магнатов далеко не беспочвенны. Дело в том, что структура украинской тяжелой промышленности после обретения бывшей УССР независимости все равно была ориентирована на взаимодействие с Российской Федерацией, так как производственные цепочки выстраивались 70 лет. Однако стратегический вектор внешней политики при всех президентах был все же ориентирован на Запад.

«Политика США и ЕС всегда предусматривала ослабление рыночных конкурентов на высокотехнологичном поле, в отрасли металлургии, химической промышленности и энергетической отрасли. Стратегия ключевых мировых игроков, выдающих Украине кредиты через Международный валютный фонд, Всемирный Банк, Европейский банк Реконструкции и Развития всегда предусматривали формирование на постсоветском пространстве деиндустриализированных государств с наличием дешевой квалифицированной рабочей силы», — пояснил Евгений Голышкин.

Украинский политолог напомнил, что после государственного переворота февраля 2014-го года данные процессы активизировались. Налоговая политика, о которой говорит Каленков, вкладывается в эту логику глобальных процессов. США и Европе нужна транзитная территория с аграрными и людскими ресурсами, способная держать в «напряжении» постсоветское пространство, а не конкурент с промышленными мощностями и развитыми производственными технологиями.

«Именно поэтому что команда Петра Порошенко, что команда Владимира Зеленского выполняла и будет выполнять предписания извне по приватизации остатков «малорентабельной» энергетической и металлургической отраслей на комфортных для Запада условиях. Печальна участь украинской тяжелой промышленности при сохранении нынешнего неолиберального политического и экономического курса страны. Также не стоит забывать, что активизируется и часть правящего класса из промышленной и финансовой олигархии, которая притеснялась прошлой властью Порошенко», — добавил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, опираясь на свою креатуру в законодательной и исполнительной ветвях власти, олигархи будут проводить процедуры банкротства конкурентов, а также осуществлять реванш, переподчиняя себе в собственность производственные мощности. Все это будет делаться в рамках «игры» по установленным правилам «внешней администрации». Не чем иным кроме как «колонизацией» — данный процесс не назвать.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому Украину опять ждут тяжелые времена. Даст знать о себе критическая ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве страны.