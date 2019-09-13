Глава МИД Украины заявил о желании провести местные выборы в ДНР и ЛНР

Киев, 13 сентября. Украинские власти хотят провести местные выборы по всей стране, включая неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в кулуарах форума Ялтинской экономической стратегии (YES).

«По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве», — сказал в беседе с изданием «Интерфакс-Украина» Пристайко, добавив, что Киев не признает результаты прошедших в республиках Донбасса выборов.

Вместе с тем, глава украинского дипломатического ведомства напомнил, что «формулу Штайнмаера» согласовал три года назад бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, нынешнее руководство страны сейчас обдумывает, в какой форме будет выполнять договоренности.

«Формулу Штаймаера», которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», — добавил руководитель МИД Украины.

Он заверил, что в «формуле Штайнмайера», которая касается определения статуса Донбасса, «нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в «зраде» (предательстве), или победе».

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости и образовании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске. Было подписано несколько соглашений о перемирии, но украинская сторона активно нарушает договоренности.