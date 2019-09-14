Кириллу Серебренникову отменили подписку о невыезде. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Единый день голосования Несомненно, тема № 1 на этой неделе — единый день голосования в России. Он прошел в воскресенье 8 сентября, а его итоги подводили в течение нескольких суток. На территории всей нашей необъятной состоялось около 6000 выборов разного уровня: от губернаторских до муниципальных. Средняя явка — 41,2%, это на 3,5% выше, чем в прошлом году. Внимание многих жителей страны было приковано к выборам в Мосгордуму. А подкрепили интерес к этой кампании многочисленные митинги, которые начались раньше, чем за месяц до 8 сентября. Так называемые навальнисты начали негодовать, что их не зарегистрировали на выборах и устроили ряд незаконных акций. Правда о своих многочисленных нарушениях оппозиция молчала. Кстати, об итогах голосования в Москве: 19 депутатских мест из 45 заняли представители из КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России». Остальные — самовыдвиженцы. В целом же, как отметили в ЦИК, 8 сентября прошло в спокойной обстановке. Избранные губернаторы приступили к выполнению своих обязанностей. А поддержали россияне уже действующих руководителей и тех, кто шел на выборы с приставкой «врио». Так, к примеру, поддержку более 64 % избирателей получил глава Петербурга Александр Беглов, а ранее «врио» губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин набрал почти 59% голосов. «На выборах губернаторов в 2019 году выдвинуто 163 человека. На прошлых выборах, по тем же 16 регионам, это было 109 человек. То есть рост более 30% выдвинутых. Мы видим здесь рост конкуренции. Мы анализировали только губернаторские выборы, но, например, итоги выборов в Мосгордуму тоже показывают, насколько выросла конкуренция. На некоторых участках, как вы знаете, победителей определяли десятки, даже не сотни, а десятки голосов. Очень ожесточенная шла избирательная компания», — отметил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

Проверки в штабах Навального Кстати, выступающие на митингах сторонники Алексея Навального, могут быть причастны к отмыванию денег. 12 сентября более чем в 30 региональных штабах блогера прошли обыски. Полиция проверила офисы в Санкт-Петербурге, Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани и других городах. И это уже не первые подобные визиты в преступный фонд. Все филиалы штаба Навального проверяют по громкому уголовному делу, которое расследуют уже долгое время. Речь идет о миллиарде рублей, который с 2016 по 2018 годы сторонники блогера получили от третьих лиц. Для легализации средств они вносили их через банкоматы на расчетные счета нескольких банков и переводили все на счет фонда. Расследование этого уголовного дела до сих пор продолжается. После обысков господин Навальный стремглав отправился в Америку. Как он сообщил в своем аккаунте в Instagram, отправляет дочь на учебу. Однако ясно, что к своим западным спонсорам блогер обязательно заглянет.

Фотоохота в Роскосмосе Неизвестные наделали в Роскосмосе много шума. Вблизи Научно-исследовательского центра ракетно-космической промышленности охрана заметила трех человек с фотоаппаратами. Позже в службу безопасности госкорпорации поступила информация, что на территорию, где проходят испытания всех ракетных двигателей, могут проникнуть еще около полусотни человек. Но в итоге охрана задержала 14 нарушителей. Как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, эти люди хотели повредить оборудование. Среди них были и иностранцы, отчего возникает еще больше вопросов. Однако позже в СМИ появилась информация, что задержанные — вовсе никакие не шпионы, а фотографы, которые хотели впечатлить пользователей соцсетей необычными снимками. Среди них был и гражданин Украины, но никаких плохих умыслов у него не было. А вот штраф в 3000 рублей получил каждый нарушитель.

Дело «Седьмой студии» И еще об одном громком событии. Мещанский суд Москвы вернул дело «Седьмой студии» в прокуратуру. В материалах нашли противоречия. Главному фигуранту процесса — режиссеру Серебренникову решили отменить подписку о невыезде, так как никаких нарушений с его стороны не было. Напомним, что по версии следствия, Серебренников и его коллеги по «Седьмой студии» в 2011–2014 годах похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые министерство культуры выделило на развитие проекта «Платформа». Свою вину признал лишь один фигурант, другие отрицают причастность к делу.