Зеленский рассказал, о чем он беседовал с Коломойским в своем кабинете

Киев, 13 сентября. Олигарх Игорь Коломойский не получит от государства никаких преференций и будет вести свой бизнес на общих основаниях. Об этом в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Так он прокомментировал свою недавнюю беседу с украинским предпринимателем, которая состоялась прямо в кабинете главы государства.

«Говорили, что все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех. И в том числе для Коломойского. И чтобы он способствовал снижению цен по коммуналке. Там очень много вопросов», — отметил Зеленский.

Напомним, что на днях администрация президента Украины опубликовала фотографию, на которой можно было заметить Коломойского, сидящего за одним столом с Зеленским и другими высокопоставленными лицами страны.

Эта фотография вызвала ожесточенную дискуссию в украинском обществе, поскольку многие связывают Зеленского с фигурой Коломойского. Так, например, инвестбанкир Сергей Фурса полагает, что снимок является сигналом для всего украинского бизнеса и силовиков, что владелец «Приватбанка» теперь стал «серым кардиналом» и определяет политику Банковой.

Иностранных же партнеров, которые рассчитывали на закат эры олигархии и коррупции со сменой власти на Украине, появление Коломойского в кабинете Зеленского сильно озадачит, уверен Фурса.