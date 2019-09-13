Националисты обвинили Зеленского в росте потерь ВСУ в Донбассе

Киев, 13 сентября. Потери Вооруженных сил Украины в Донбассе резко возросли при президенте Владимире Зеленском, заявил лидер «Национального корпуса» (создан на базе запрещенного в РФ «Азова») Андрей Билецкий.

По его словам, у нынешнего главы государства, несмотря на громкие заявления о стремлении завершить гражданскую войну, отсутствует интерес к делам армии. Билецкий уточнил, что с начала сентября Киев потерял уже восемь солдат, тогда как в 2018 году за целый месяц в среднем погибали девять человек.

«Мы получили нового президента, для которого армия, в лучшем случае – тема для хорошего поста в Facebook, для благодарности ко Дню независимости или 14 октября. А не хребет государства, как в большом количестве государств мира», — выступил он с обвинениями в эфире телеканала ZIK.

Билецкий обратил внимание, что «хлебное перемирие» — лишь «красивая картинка», тогда как человеческие потери из-за вооруженного конфликта продолжают расти.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик. Они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее Следственный комитет России установил личность еще одного служащего ВСУ, фигуранта уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении мирного населения Донбасса. Командир 92-й отдельной механизированной бригады украинской армии Владимир Кокорев обстрелял село Спартак Ясиноватского района ДНР.