«Проект» Баданина стал соучастником похищения российских социологов в Ливии

Фонд защиты национальных ценностей утверждает, что сотрудники антироссийского ресурса могли получить информацию для своего расследования лишь работая заодно с террористами и западными спецслужбами. Это подтверждают и источники в оппозиционной прессе.

Уникальная статистика

В четверг, 12 сентября, основатель «Проект.Медиа» Роман Баданин опубликовал на своем ресурсе новый материал, в котором в очередной раз попытался обвинить Россию во вмешательстве в дела стран Африки. Особое внимание он уделил социологу Максиму Шугалею и его переводчику Самиру Суайфану, захваченным в Ливии весной 2019 года. На сегодняшний день мужчины все еще удерживаются в одной из тюрем Триполи без предъявления каких-либо обвинений, вследствие чего их затянувшееся задержание можно расценивать исключительно как похищение и незаконное удержание.

В Ливии Шугалей и Суайфан занимались сбором и обработкой социологических данных для Фонда защиты национальных ценностей. В этом им помогал Александр Прокофьев, которого, по счастливой случайности, не оказалось в Ливии в день захвата россиян. Одним из направлений деятельности социологической группы было изучение общественного мнения в преддверии готовившихся президентских выборов. После многолетнего периода безвластия тема выборов для местного населения является одной из самых животрепещущих, поэтому интерес к ним журналистов и социологов вполне объясним.

Что интересно, направление работы Шугалея и Прокофьева подтверждает и сама статья «Проекта». В частности, в ней опубликованы данные, собранные социологами по президентским выборам в Ливии.

Самое интересное, что данные социологических опросов, собранные россиянами, публикуются впервые, о чём сообщили в пятницу в Фонде защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Согласно релизу фонда, вся полученная информация по данному этапу исследований хранилась на личном компьютере Максима Шугалея и не передавалась третьим лицам. Заявление организации подтверждает и еще один российский социолог, чудом сумевший избежать похищения Александр Прокофьев.

«Я внимательно прочитал статью «Проекта». Расследование о том, как Россия участвует в гражданской войне в Ливии», в которой наша исследовательская группа представлена в виде некоей команды влияния, целью которой являлось политическое переформатирование Ливии, с целью привести к власти Сейфа Каддафи. Сам текст вызывает множество вопросов своей противоречивостью. Абсолютно не понятно, чем конкретно наша группа по логике авторов занималась? И исследования мы осуществляли, и газеты какие-то для Каддафи делали, и встречи с силовиками и политиками, в его интересах, проводили, и стратегию избирательной кампании разрабатывали. И все это вдвоем, с помощью одного переводчика. Звучит даже лестно, но бредово. А еще, зачем мы всем этим занимались в Триполи, на территории, контролируемой его политическими врагами, в значительной степени настроенными против него враждебно, вместо того, чтобы совместно с ним строить планы по захвату Ливии, в его тайном убежище», — иронизирует социолог.

Однако, он, как и представители Фонда отмечают весьма важную странность — часть материалов не могла быть получена из других источников кроме ноутбука Шугалея.

«Авторы пишут: «Особенно интересен отчет российской делегации о встрече с Сейфом 3 апреля: докладчик описывает обстоятельства разговора — Каддафи постоянно отвлекался, смотря по телевизору новости о Хафтаре». Обстоятельства разговора описаны верно, но они остались только в конспекте встречи. Также в названии файла была допущена ошибка. На самом деле встреча состоялась 4 числа. В отчете, отправленном в ФЗНЦ, эти детали были опущены, а ошибка в дате исправлена. Изначальный файл остался только на компьютере у Максима, который у него забрали при аресте. Отсюда у меня вопрос, каким образом в распоряжение медиа «Проект», контролируемого Михаилом Ходорковским, попал оригинальный файл? Каким образом авторы статьи получают материалы изъятые у Максима, если даже его адвокат не может получить никаких материалов по делу? И какие у них общие интересы с людьми, обвиняемыми в ООН в пытках и нарушениях прав человека?» — рассказал Прокофьев.

Вот и у нас возникает закономерный вопрос: каким образом в распоряжении «Проекта» могла оказаться настолько эксклюзивная информация? Чтобы ответить на него, необходимо проследить всю цепочку от Романа Баданина до местонахождения Шугалея и его компьютера.

Всемогущий боевик Абд Кара

Известно, что похищенных россиян держат в тюрьме Митига в пригороде Триполи, расположенной недалеко от одноимённого аэропорта. В Ливии она печально известна тем, что там держит своих заложников Абд аль-Рауф Кара, ныне руководитель аппарата по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД ПНЕ (DACOT), а в прошлом полевой командир группировки боевиков «Бригада Наваси». Сейчас он курирует тюрьмы Ливии.

Любопытно, что у Кара уже был опыт захвата россиян. Три года назад группу моряков с танкера «Теметерон» захватили Специальные силы сдерживания МВД ПНЕ и передали их в тюрьму Кара. Глава DACOT обвинений предъявлять не стал, зато потребовал за россиян выкуп. После напряжённых переговоров российских дипломатов с Правительством национального единства россиян почти удалось освободить, но Кара пошёл наперекор своему непосредственному руководству и отказался отпускать моряков, так как его «финансовый аспект» в договоре не учитывался. Лишь недавно, 2 августа, этот конфликт разрешился благополучно.

Как наглядно видно, Кара имеет большой опыт в международных похищениях и вымогательствах. Очевидно, что заниматься такой деятельностью годами, не опасаясь конфликта с ПНЕ, без поддержки извне глава DACOT не смог бы. Ранее об этом говорил Мухаммед Треки, сын бывшего главы МИД Ливии. После того, как Кара запретил любые контакты российских дипломатов с захваченными социологами именно Треки выступил в качестве переговорщика. Однако и он был вскоре схвачен «полицией» и брошен в тюрьму Митига. Кара принял решение вывести Треки из переговоров, когда последний проговорился, что у него есть реальные доказательства связи главы DACOT с западными спецслужбами. В распоряжении нашей редакции имеются аудиозаписи с Треки, подтверждающие связь Кара с ними.

И вот двое россиян вот уже несколько месяцев находятся не просто в ливийской тюрьме, но и в изоляции от внешнего мира. Всех, кто был связан с ними, Кара отправил в тюрьму. Однако наши источники правительстве Ливии сообщают, что у некоторых людей всё же есть доступ к социологам.

Тайные манипуляторы

Тюрьму Митига посещал некий русскоговорящий специалист, который работал с информацией, на различных устройствах Шугалея, в том числе личном ноутбуке. Источники подтверждают, что для изучения хранящейся информации этот загадочный специалист улетел в Россию. Такая информация проливает свет на то, откуда в распоряжении «Проекта» оказались данные, имевшиеся только у похищенного в Ливии социолога.

Существует вероятность, что глава «Проекта» Роман Баданин имеет прямой контакт с одним из самых влиятельных ливийских боевиков. А значит, оказывая ему помощь в данном вопросе, он фактически становиться соучастником преступления, организованного террористом.

Тем более, что и тот, и другой завязаны на западные спецслужбы. Так, Баданин не просто год учился в американском Стэнфорде, но и получает финансирование для своего медиа из Фондов «Открытого общества» Джорджа Сороса и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского. Связи обоих миллиардеров с американской и британской разведками давно и хорошо известны. Стоит особо отметить, что опубликованный материал Баданин готовил при поддержке портала «Досье», также принадлежащей Ходорковскому. Это является ещё одним фактом, доказывающим связь «Проекта» с беглым олигархом.

Хорошо заметен и их устоявшийся почерк – извращение реальных фактов в целях дезинформации и манипулирования общественным сознанием. Как мы уже рассказывали, Шугалей и Прокофьев действительно занимались социологическими опросами, что подтвердила и вывезенная из Ливии информация. Однако «Проект» извратил её так, будто они намеревались вмешаться в ливийские выборы. Хотя каким образом социологические опросы, традиционные для любой избирательной кампании, могут повлиять на итоги выборов Баданин объяснять не стал.

В то же время эта «маленькая» манипуляция фактами может стоить двум россиянам жизни. «Борец с организованной преступностью» Абд Кара вершит «правосудие» исключительно по своему усмотрению. Ему не требуются ни факты, ни улики. В такой ситуации он вполне может казнить заложников лишь на основании «расследования» Романа Баданина, о чём последний наверняка знает.

Сейчас Фонд призвал правоохранительные органы России проверить источники «Проекта», через которые Роман Баданин получил информацию, которую можно было добыть лишь преступным путём, а также его возможные связи с террористами.

Редакция отдела расследований ФАН, тоже обращается к правоохранительным органам Российской Федерации и просит проверить антироссийскую деятельность «Проекта» Баданина, его связи с беглым олигархом Михаилом Ходорковским и ливийскими террористами. Для этого мы отправляем официальный запрос во все необходимые ведомства и органы.