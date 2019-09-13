Эрдоган сообщил, что РФ, Турция и Иран обсудят Идлиб на саммите в Анкаре

Анкара, 13 сентября. Президенты России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани — обсудят ситуацию в Идлибе на саммите по сирийскому урегулированию в Анкаре. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, лидеры трех стран также обменяются мнениями по вопросам турецких наблюдательных пунктов и борьбы с террористическими организациями.

«Основное внимание на трехсторонней встрече в Анкаре будет уделено Идлибу», — сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Президент Турции добавил, что Анкара продолжает сотрудничество с международной коалицией в Сирии. Он пояснил, что Турция также «проводит контакты с ними».

Трехсторонний саммит по Сирии пройдет в Анкаре 16 сентября.

В августе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов, расположенных в сирийском Идлибе. В провинции Хама продолжает свою работу наблюдательный пункт Анкары, расположенный в освобожденном правительственными войсками САР городе Мурек. Анкара заявляла, что не будет перебрасывать эту точку в другие зоны, несмотря на присутствие там сирийской армии. В Мурек прибыла военная полиция РФ: ее подразделения направили в освобожденный от террористов район Хамы, чтобы ослабить напряженность между турецкими и сирийскими вооруженными силами.

В сентябре стало известно, что военнослужащие США и Турции провели первое патрулирование так называемой зоны безопасности, расположенной вдоль северной границы Сирии к востоку от Евфрата. В МИД Сирии отмечали, что данные действия Анкары и Вашингтона стали нарушением территориального единства арабской республики и международного законодательства.

Напомним, Анкара и Вашингтон пытались договориться о создании буферной зоны на севере Сирии еще в 2013 году, однако долгое время не могли согласовать даже предварительный план действий. 7 августа они приняли решение создать Центр совместных операций в Сирии. Американские военные прибыли в турецкий город Шанлыурфа, расположенный неподалеку от границы с Сирией, 12 августа. Турецкая сторона настаивала, чтобы войска США и курдские Демократические силы Сирии (SDF) были отведены от границы. Между тем было зафиксировано, что Пентагон развернул новую базу на севере Хасаки.

При этом неоднократно сообщалось, что курдские военизированные формирования находятся в Сирии практически под прямым управлением США. Так, например, курды по приказу кураторов из Вашингтона арестовывали мирных жителей и лишали их средств связи. Кроме того, под их контролем находится большая часть севера страны, где расположены одни из самых крупных в Сирии месторождений нефти и газа.