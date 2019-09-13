Благодарность Зеленского за разблокированную помощь США назвали речью вассала

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о благодарности США за разблокирование военной помощи стране символизирует речь вассала к своему господину, считает политолог Александр Дудчак.

Зеленский поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа и Конгресс за поддержку решения о предоставлении Украине помощи в области безопасности.

«Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. США вновь подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной. Работаем вместе дальше», — написал Зеленский в Twitter.

Однако это сложно назвать помощью, потому что поставки вооружения и техники идут на коммерческой основе, говорит Дудчак. А суверенитет Украины уничтожается действующими киевскими властями, утверждает политолог.

«Кроме того, это вмешательство во внутренние дела Украины со стороны США, т. к. они поддерживают одну сторону в вооруженном конфликте. А это неуместно делать государству, которое претендует на роль самого большого демократа. Так или иначе, американцы всегда во все конфликты вмешивались и были их зачинщиками и организаторами. Более того, суверенитет [Украины] США никаким образом не поддерживают, потому что он был уничтожен майданом. Речи Зеленского к США — это речи вассалов к своему господину», — заявил Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

Независимо от того, кто находится во главе политической власти США, а именно демократы или республиканцы, их интересы по Украине совпадают, подчеркивает эксперт.

«Их вполне устраивает вялотекущий конфликт на Украине, который можно разжечь и заработать на этом. Они имеют возможность шантажировать Россию через конфликт на Украине. Таким образом, США пытаются контролировать ключ к евразийскому пространству, а Украина находится в этой ключевой зоне», – сообщил собеседник ФАН.

Ранее депутат Госдумы РФ, председатель комитета по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН заявил, что Киеву придется возвращать полученную от США помощь «натурой», в виде предприятий и территорий.

Напомним, многие европейские политики негативно высказывались по поводу оказания военной помощи Украине, называя эти шаги рискованным путем выхода из кризиса. Москва неоднократно предостерегала США от поставок оружия Киеву.

Зеленский же заявлял, что у Киева сложились прекрасные отношения с США. Он сказал, что если раньше Вашингтон заблокировал Украине военную помощь на 250 млн долларов, то теперь готов предоставить почти 400 млн долларов.