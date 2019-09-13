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Вышинский не приедет на судебное заседание в Киеве из-за госпитализации

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Вышинский госпитализирован

Москва, 13 сентября. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил о своей госпитализации. По его словам, он вряд ли сможет лично присутствовать на судебном заседании в Киеве по его делу.

Журналист в беседе с РИА Новости сообщил, что ему необходим углубленный медицинский осмотр, которого не было на протяжении полутора лет.

Защита Вышинского Андрей Доманский ранее сообщил, что судебное заседание было перенесено с 16 на 23 сентября в связи с отпуском председательствующего судьи, напомнила «Газета.ру».

Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35», напомнил РИАМО. В состав лиц для обмена с украинской стороны вошел журналист Кирилл Вышинский. В настоящее время он находится в Москве.

В мае прошлого года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского по подозрению в государственной измене и поддержке республик Донбасса. В том же месяце Херсонский городской суд арестовал его на два месяца, эта мера пресечения продлевалась неоднократно. В конце августа Вышинский был освобожден из-под стражи в Киеве под личные обязательства.

Дело против руководителя РИА Новости Украины не прекращено. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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Источник: РИА Новости
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