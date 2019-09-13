Что представляет собой карабин TR3, гражданская версия Ак-12

На V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» концерн «Калашников» продемонстрировал гражданскую версию автоматов АК-12 и АК-15, получившую обозначение TR3. Что представляет собой новый карабин от знаменитого производителя — в инфографике Федерального агентства новостей.

TR3 — это самозарядный полуавтоматический карабин, изначально носивший название Сайга AK-12. Он представляет собой «огражданенную» версию автоматов AK-12 и AK-15, которая, так же как и оригиналы будет доступна в калибрах 5.45 мм и 7.62 мм соответственно. Новые карабины имеют точно такие же габариты, как и АК-12, АК-15, они используют газоотводную автоматику с запиранием поворотом затвора. Однако главное отличие от армейских моделей заключается в отсутствии возможности вести стрельбу очередями и полной блокировке спускового механизма при сложенном прикладе.

Газовая трубка TR3 жестко закреплена на ствольной коробке и соответственно не может сниматься при разборке и сборке карабина. Тем не менее, в передней части она имеет быстросъемную пробку для чистки. Цевье и ствольная накладка также жестко закреплены на газовой трубке и ствольной коробке, при этом они не касаются ствола, что создает «вывешенное цевье». А это в свою очередь повышает стабильность и кучность стрельбы.

В крышку ствольной коробки карабина встроена планка Пикатинни, позволяющая устанавливать дневные и ночные прицелы различных типов. Планка также имеется в нижней части цевья, а значит на нее можно «цеплять» дополнительные аксессуары, вроде тактических рукоятей. Кроме того, карабины оснащаются складными, регулируемыми по длине прикладами.

В полимерных магазинах TR3 появились окна визуального контроля количества боеприпасов. УСМ новых карабинов имеет три оси, что полностью исключает случайный выстрел при недозакрытом затворе. От АК-12 и АК-15 TR3 получил новый дульный тормоз-компенсатор с быстросъемным байонетным креплением и «коронкой».

Карабины AK TR3 оборудуются нарезным стволом длиной до 415 мм, переводчиком-предохранителем с дополнительным подпальцевым упором, эргономичная полимерная пистолетная рукоятка с пеналом внутри и механическими прицельными приспособлениями, с регулировкой по дальности от 100 до 800 метров и возможностью внесения боковых поправок.