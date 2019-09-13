Шойгу рассказал, как РГО «заразило» россиян жаждой путешествий

Москва, 13 сентября. Министр обороны РФ и глава Русского географического общества Сергей Шойгу в пятницу открыл четвертый фестиваль РГО в московском «Зарядье».

По словам Шойгу, изначально планировалось провести «фестиваль для ленивых», чтобы побудить россиян начать путешествовать и изучать родную страну. Во многом эта задумка удалась, поскольку был организован целый ряд экспедиций с участием тысяч волонтеров и снято множество документальных фильмов.

«Мы хотели заразить ленивых и тех, кто ссылается на то, что нет времени путешествовать по стране. Ярким примером, что это преодолимо, может служить член попечительского совета РГО Валентина Матвиенко, которая бесконечно путешествует, всегда находит для этого время», — отметил глава географического общества.

Отметим, что в парке «Зарядье» в пятницу открылся фестиваль, который продлится до 22 сентября. За это время москвичи и гости города смогут послушать лекции знаменитых путешественников, пообщаться с фотографами и кинематографистами, посмотреть документальные фильмы, а также принять участие в различных мастер-классах. В частности, в рамках фестиваля пройдут тематически дни, посвященные культуре Урала и Башкирии.