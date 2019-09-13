Ильченко прокомментировала дисквалификацию пловчихи США за откровенный купальник

Российская пловчиха Лариса Ильченко назвала неправомерной дисквалификацию американской коллеги Уиллис за излишне открытый купальник.

Ранее таблоид The Sun сообщил, что американская пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком откровенного купальника. Произошло это после ее победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже. Судьи посчитали, что 17-летняя спортсменка хотела привлечь внимание к своим ягодицам.

Отметим, на Аляске существуют правила, которые регламентируют размер купальника, однако снятая с соревнований Уиллис с решением арбитров не согласилась и пояснила, что подвернула костюм в области ягодиц, так как иначе плыть в нем было неудобно.

Комментируя ситуацию, российская пловчиха, заместитель председателя Комиссии спортсменов при Олимпийском комитете России Лариса Ильченко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что решение судей «нельзя назвать правомочным».

«Что касается купальников и гидрокостюмов, то их просто невозможно подвернуть, так как у спортсменов либо шорты, либо удлиненные штаны. Что же касается всего остального, то наверно, если в регламенте соревнований не указано каких-то четких требований к спортивной экипировке, на мой взгляд это не очень правомерно со стороны организаторов соревнований. С другой стороны мы все понимаем этическую сторону этого вопроса: если там принимают участие маленькие дети и видят взрослую тетю с голой попой, то наверно это тоже не очень правильно», — считает Ильченко.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, случалось ли в ее спортивной карьере нечто подобное, Ильченко отметила отрицательно.

«Я ничем таким не славилась, я немного другим привыкла привлекать внимание — спортивным результатом. Ну и в этой ситуации вопрос — кто вообще допустил (девушку — Прим. ФАН) в таком виде тогда уж. Если бы они (организаторы соревнований и судьи) действительно имели претензии, то почему они ее вообще допустили до заплыва?» — задается вопросом собеседница ФАН.

В итоге организаторов соревнований а Анкоридже обвинили в расизме и сексизме, так как Брекинн Уиллис оказалась единственной представительницей смешанной расы на турнире, и только она подверглась санкциям.