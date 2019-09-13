Названа стоимость свадебных колец и браслетов Собчак и Богомолова

Москва, 13 сентября. Названа стоимость обручальных колец и свадебных браслетов телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Фото ювелирных украшений невеста выложила на своей странице в Instagram.

«Женщина из Грибоедовского ЗАГСа сказала, что мы муж и жена. Мы поверили», — подписала телеведущая снимок с обручальными кольцами.

Как сообщается в Telegram-канале издания Peopletalk, кольца для звездной пары изготовили ювелиры часовой компании Omega. При создании украшений мастера использовали белое, желтое и розовое золото. Кольца входят в коллекцию Constellation и продаются по цене от 133 тысяч рублей.

Браслеты Собчак и Богомолова выпущены ювелирным брендом J-Point. На украшениях, изготовленных из золота, выгравированы первые буквы имен жениха и невесты, а также сердца. В Instagram-аккаунте J-Point указано, что стоимость одного такого браслета составляет 200 тысяч рублей.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов связали себя узами брака в Москве 13 сентября. После церемонии в Грибоедовском ЗАГСе молодожены обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот, сообщает телеканал «360». Примечательно, что из ЗАГСа звездная пара уехала на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас», однако перед венчанием жених и невеста сменили провокационное транспортное средство на карету.

Ранее Ксения Собчак продемонстрировала свое подвенечное платье. Стоимость свадебного наряда телеведущей составила порядка 500 тысяч рублей, сообщает РИАМО.

Предполагается, что свадебный банкет, который обойдется молодоженам приблизительно в 16 миллионов рублей, пройдет в ТК «Петровский пассаж». Разделить с ними радость от торжественного события Собчак и Богомолов пригласили около 300 человек, передает «Пятый канал». Среди гостей на мероприятии ждут продюсера Федора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой, генерального директора Первого канала Константина Эрнста с супругой Софьей, актрису Ренату Литвинову с певицей Земфирой, а также бывшую жену лидера группировки «Ленинград» Матильду Шнурову и других подруг Собчак — дизайнера Ульяну Сергеенко и Ульяну Цейтлину.