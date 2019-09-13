Что известно о состоянии Анастасии Заворотнюк к этому часу

Крайне тяжелым называют СМИ состояние здоровья 48-летней звезды российского кино Анастасии Заворотнюк. Актриса находится в реанимации, издание Super сообщает, что на фоне онкологического заболевания у нее развился отек мозга. В то же время директор Анастасии Заворотнюк опровергает информацию о ее госпитализации, сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Родственники актрисы отключили телефоны и отказываются общаться с прессой. Федеральному агентству новостей удалось дозвониться до партнеров Заворотнюк по сделавшему ее знаменитой сериалу «Моя прекрасная няня» Сергею Жигунову и Борису Смолкину.

«Я ничего не буду комментировать, у меня нет никакой информации, простите пожалуйста», — ответил Жигунов. «У меня та же информация, что и у вас, больше ничего не знаю», — сказал Смолкин.

Что известно о Заворотнюк к этому часу

По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк находится в реанимации одной из московских клиник в связи с ухудшением состояния, сопровождающимся отеком головного мозга. Отек развился на фоне глиобластомы, злокачественной опухоли, которая ранее была диагностирована у певицы Жанны Фриске (1974—2015).

По данным издания Super, опухоль Заворотнюк неоперабельна, а из-за распространения метастазов заболевание находится на одной из последних стадий. По данным telegram-канала Mash, Анастасию доставили в московскую клинику из Польши, где она в течение года проходила противоопухолевое лечение, которое не дало результата. Там с глиобластомой пытались бороться при помощи химиотерапии и лучевой терапии, но должного эффекта это не принесло.

Сообщается, что в реанимацию Заворотнюк перевели через две недели после госпитализации из-за резкого ухудшения состояния. В настоящее время речь может идти об операции, которая должна помочь справиться с отеком мозга, но решение будет принимать консилиум: по некоторым данным состояние актрисы таково, что она может просто не пережить оперативное вмешательство.

Биография Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани, в семье народной артистки РФ и телевизионного режиссера. Талантливая девочка не мыслила себя вне сцены и экрана, еще со школы она активно участвовала в театральных постановках.

Первый фильм с участием Анастасии, тогда еще студентки, по книге Владимира Набокова «Машенька» вышел в 1991 году. В 1993 году Заворотнюк, окончив Школу-студию МХАТ, поступила в театр-студию под руководством Олега Табакова.

Невиданную популярность Анастасии принес сериал «Моя прекрасная няня», в котором ее партнерами были актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов (ему приписывают недолгий роман с Заворотнюк) и актер Борис Смолкин.

У Анастасии Заворотнюк твое детей. Двое родились, когда она была в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, в основном жившим в США. Тогда Анастасия также большую часть времени проводила в Америке, совмещая актерскую работу с успешными занятиями бизнесом.

В 2008 году Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, в прошлом году у пары родилась дочь. По данным СМИ, у Заворотнюк, как и у Фриске, опухоль мозга диагностировали во время беременности, после родов диагноз подтвердился.