Политолог объяснил, почему Зеленский мечтает обсудить с Трампом Донбасс

Киев пытается заручиться поддержкой США против России, поскольку Германия и Франция устали от Украины. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Встреча с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом собирается обсудить вопросы урегулирования ситуации на территории Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

Ранее Владимир Зеленский выразил уверенность, что его встреча с Дональдом Трампом пройдет в сентябре в Вашингтоне.

«Вопросы стабилизации на востоке, прекращения войны также будут обсуждаться нашими президентами», — заявил Александр Данилюк на пресс-конференции.

Кроме того, секретарь СНБО не ответил на вопрос журналистов, когда конкретно состоится встреча двух лидеров.

«Все против России»

Как отметил Иван Скориков, Владимир Зеленский настроился еще больше расширить «нормандский формат» по формуле «все против России» за счет последовательных ястребов англосаксов (США и Великобритании). Поскольку в Киеве ощущают некоторую настороженность и усталость Франции и Германии от украинских проблем.

«В свое время Франсуа Олланд (бывший президент Франции. — Прим. ФАН) и Ангела Меркель (канцлер Германии. — Прим. ФАН) поставили свою внешнеполитическую репутацию на неблагодарную роль «адвоката» Украины в минском урегулировании. Никакой премии мира бесконечный «Минск» им так и не принес, а даже отчасти подорвал авторитет на внутренней арене: один уже ушел на пенсию, вторая, очевидно, доживает последний срок», — пояснил Иван Скориков.

По мнению эксперта, цель команды Зеленского продавить под трубы мощного евро-атлантического оркестра киевскую трактовку «Минска», где границу Донбасса с Россией должные контролировать украинские силовики и у ЛНР и ДНР не будет никакого особого статуса. А без американского дирижера это не получается, уверен политолог.

«Но в Киеве, а тем более в Вашингтоне, не понимают одного простого правила — никакого урегулирования не будет, пока не начнутся прямые переговоры с руководством народных республик Донбасса. В ответ на заявления Зеленского о неприятии особого статуса Донбасса и просьбах к хозяевам продлить антироссийские санкции глава ДНР Денис Пушилин уже заявил о стремлении республики стать федеральным округом России. Поэтому дальше обмена пленными «Минск» в ближайшей перспективе никуда не сдвинется», — заключил Иван Скориков.

Во время своей встречи с бывшим советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Владимир Зеленский заявил, что Киев был бы рад присоединению Вашингтона к «нормандскому формату». Глава президентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия не исключил, что «нормандский формат» переговоров по урегулированию кризиса на территории Донбасса может быть до декабря расширен за счет США и Великобритании.

Ранее республиканцы и демократы в Сенате Соединенных Штатов выразили готовность восстановить военную помощь Украине, в случае ее отмены американским лидером Дональдом Трампом.