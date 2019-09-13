Москва, 13 сентября. Первый канал заинтриговал анонсом нового шоу с участием Собчак. Чему он посвящен, какую роль в нем сыграет Собчак, и когда он выйдет в эфир, пока неясно.

Анонс интригующего проекта опубликован в Instagram-аккаунте Первого. В 23-секундном видео скандально известная телеведущая, журналист и общественный деятель Ксения Собчак лежит в пенной ванной в многоэтажке Москвы и говорит по телефону с неким Андреем, которому сообщает, что ей сделали предложение, от которого «невозможно отказаться».

«Привет, Андрей! Представляешь, мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться… Ага. Они изменят всю мою жизнь!», — говорит Собчак неизвестному телефонному собеседнику.

О том, что за фигура «Андрей», пока остается только догадываться. Есть мнения, что речь идет о бывшем ведущем Первого Андрее Малахове, который ранее расторг отношения с каналом.

Вопросы возникают и относительно персоны самой Собчак, которая ранее говорила, что ей сложно представить себя в эфире федерального канала. Сам Первый никаких пояснений к видеоролику не оставил, написав лишь лаконичное и таинственное: «Скоро».

Пользователи соцсети не смогли оставить без внимания ролик с главной невестой дня и написали под видео множество комментариев, в которых отразилось очевидно критическое отношение к появлению ведущей на федеральном канале.

«Почему ее стало так много? То Бузова то она, уберите», — задалась вопросом alla__alla88. «Какой ужас! Уберите обеих (Собчак , Бузу) пожалейте людей», — попросила malapapanikolau. «Только не шоу с Собчак в главной роли», — категорично заявил пользователь с именем g_an_sh. «О господи, помоги и пожалей наши глаза и уши», — написала natulek2016.

Однако не все пользователи критиковали ведущую, некоторые высказали свои предположения о том, какое шоу все-таки анонсировал канал: «Думаю, «Пусть говорят» будет вести», «Привет, Собчак» будет», а кто-то, вспомнив о прошлом Ксении, написал, что зрителей ждет вторая «Блондинка в шоколаде».

Публикация анонса нового проекта совпала с днем свадьбы телеведущей с ее новым возлюбленным режиссером Константином Богомоловым. Эпатажные молодожены произвели настоящий фурор, покинув дворец бракосочетаний на «свадебном катафалке».