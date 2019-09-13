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Брежнева эмоционально ответила раскритиковавшим ее за «танцы в труселях» поклонникам

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Брежнева эмоционально ответила раскритиковавшим ее за «танцы в труселях» поклонникам

Москва, 13 сентября. Популярная певица Вера Брежнева в своем Instagram эмоционально ответила поклонникам, раскритиковавшим ее за «танцы в труселях».

Бывшая солистка «ВИА Гры» выложила на своей странице видео танца под хит украинского музыканта Монатика Love It. 37-летняя знаменитость танцует в сплошном костюме, состоящем из велосипедок и майки.

Брежнева эмоционально ответила раскритиковавшим ее за «танцы в труселях» поклонникам

Многие поклонники артистки заявили, что одежда напоминает нижнее белье, и усомнились в целесообразности «танцев в труселях» для замужней барышни. На многие комментарии знаменитость ответила лично.

«Вер, клево, блин, но как в труселях», — написал пользователь angelinavip.romanovskaya.ru.

«У меня к вам сейчас серьезный вопрос: где вы увидели труселя?» — ответила звезда сцены.

«Вера, ты же знаешь, что ты красивая, но зачем себя выставлять в панталонах, оголяться чересчур, у тебя хороший муж, зачем тебе это?» — поинтересовался поклонник kusa1966 у певицы.

«Простите, что забыла вас спросить, что надеть» — иронично ответила Брежнева.

Некоторые фанаты певицы обратили внимание на то, что звезда шоу-бизнеса или ее помощники удаляют негативные комментарии, сообщила «Газета.ру». Интернет-пользователи выразили негодование в связи с «цензурой» и поинтересовалась, почему певица в таком случае не отключила комментарии.  

«Люди подписаны на меня, потому что я симпатична. Или у вас другая логика? Хейтеры и спамеры естественно в бане», — объяснила знаменитость.

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