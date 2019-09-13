Киев передал России списки граждан Украины для нового обмена

Киев, 13 сентября. Украина уже подготовила и передала списки граждан страны для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в кулуарах встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит списки для проведения нового этапа обмена удерживаемыми лицами с Москвой. По его словам, вопрос об очередном этапе обмена Украина планирует обсудить как на переговорах в Минске, так и в рамках «нормандского формата».

«Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали», — заявила Людмила Денисова в комментарии «Интерфаксу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в рамках обсуждения Киевом и Москвой вопроса об обмене удерживаемыми лицами не поднималась тема возвращения Украине бронекатеров ВМСУ, которые были арестованы за провокацию в Керченском проливе осенью 2018 года. При этом представитель Кремля не исключил, что данная тема будет обсуждаться в рамках последующих контактов РФ и Украины.

Напомним, 7 сентября состоялся одновременный обмен между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что данный шаг стал результатом политической воли и системной кропотливой работы.

Крым стал субъектом России в 2014 году. После госпереворота в Киеве крымчане провели референдум. Более 95% жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Киев продолжает считать Крым своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе региона окончательно закрыт.