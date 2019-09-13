Глава миротворческой миссии ООН в ЦАР не исключил применения силы

Банги, 13 сентября. Глава МИНУСКА (операция ООН по сохранению мира в Центральноафриканской республике) Манкер Ндиай призвал проявить терпение всех, кто ожидает скорого наступления мира в ЦАР.

По его словам, урегулирование вооруженного конфликта — очень сложный и комплексный процесс, который может растянуться на долгие годы. Впрочем, иногда в этом вопросе есть определенные прорывы.

«Гражданские лица все еще подвергаются насилию, по-прежнему устанавливаются баррикады, а на местах взимаются незаконные налоги, но мы видим, что насилие уменьшается. Мы должны набраться терпения, чтобы немного продвинуться вперед в деле укрепления мира в этой стране», — отметил Ндиай в интервью Deutsche Welle.

Глава МИНУСКА, отвечая на вопрос журналиста, не исключил возможности применения силы со стороны миротворцев, однако подчеркнул, что ООН всегда ориентируется на политическое урегулированием конфликта, а не военное.

«Одним из основных принципов операций по поддержанию мира является мирное урегулирование, однако применение силы разрешается при определенных условиях. Но военного решения кризиса в Центральной Африке не существует», — пояснил политик.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в стране вспыхнули столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. В результате конфликта погибли шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

В августе минувшего года в столице Судана, Хартуме, прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». По итогам переговоров стороны подписали Хартумскую декларацию, в которой было объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР.