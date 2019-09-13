Юристы встали на сторону омоновца, который пострадал от рук провокатора Устинова

Москва, 13 сентября. Приговор Павлу Устинову, которого прокурор попросила отправить на шесть лет в колонию за нападение на бойца ОМОН в ходе незаконной акции в Москве 3 августа, огласят 16 сентября.

По версии следствия, Устинов, который устраивал провокации на несанкционированном митинге и выкрикивал лозунги, при задержании оказывал активное сопротивление полицейскому и в результате вывихнул ему плечо. Активисту вменяется часть вторая статьи 318 УК РФ («причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни»). Вину он не признает.

Сам Устинов заявляет, что не участвовал в митинге и даже якобы не знал о его проведении, а пришел «на встречу с другом». По его словам, он «не сопротивлялся» при задержании и «не мог причинить вред человеку, который гораздо крупнее его по комплекции».

В поддержку Устинова выступил Константин Райкин — художественный руководитель Высшей школы сценических искусств, где учился молодой человек. Он заявил, что активист — надежный и спокойный.

Однако видеозаписи с места задержания говорят сами за себя. На кадрах отчетливо видно, как Устинов активно оказывал сопротивление сотрудникам правопорядка, пытался вырваться и убежать, что запрещено законом.

Вот тот самый «актёр» Павел Устинов, в отношении которого должен быть сегодня вынесен судебный приговор, и за которого готов вписаться Константин Райкин. Устинов утверждает, что в протестах не участвовал и сопротивления не оказывал. А это тогда что? pic.twitter.com/uKncIr1E8T — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) 13 сентября 2019 г.

Как подчеркнул известный адвокат Алексей Мельников, гражданин обязан подчиняться любому законному требованию сотрудника полиции. Его позицию разделил и юрист Сергей Поляков, который уточнил, что поднимать руку на представителей правоохранительных органов недопустимо ни при задержании, ни в других случаях.

«За это в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность, это ведь уже все знают», — приводит его слова Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Адвокат Сталина Гуревич добавила, что Устинов, собираясь на несанкционированную акцию, должен был понимать, что его могут задержать, тем более что он вел себя провокационно.

«Если вас задерживают, я не вижу никакого смысла устраивать шоу», — заключила она.

Напомним, митинг 3 августа стал одним из череды незаконных акций, которые устроили в Москве сторонники скандально известного блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений. Их не допустили до выборов в Мосгордуму из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Как стало известно, протеже Навального организовали в преддверии выборов «фабрики» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвецов. К примеру, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Участники сборищ в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.