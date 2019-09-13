Модельер Бартенев стал свидетелем на свадьбе Собчак и Богомолова

Москва, 13 сентября. Российский дизайнер Андрей Бартенев, который известен неординарными и футуристичными нарядами, стал свидетелем со стороны невесты на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Фото с модельером Собчак опубликовала в своем Telegram-канале.

Андрей Бартенев не стал изменять себе и появился на церемонии бракосочетания звездной пары в ярком и экстравагантном наряде, украшенном портретами девушки со светлыми волосами. Этот костюм, по-видимому, должен ассоциироваться с блондинкой Ксенией Собчак.

Также телеведущая разместила в Telegram фото с родителями. Примечательно, что на снимке отец жениха Юрий Богомолов стоит рядом с матерью Собчак Людмилой Нарусовой.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов зарегистрировали отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы 13 сентября, сообщает телеканал «360». Оттуда звездная пара уехала на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас».

Ранее Собчак показала свое подвенечное платье, а также опубликовала фото со свадебными браслетами. Как сообщает РИАМО, стоимость свадебного наряда телеведущей составила полмиллиона рублей.

На свадьбу молодожены позвали около 300 гостей. Отмечается, что торжество обойдется звездной паре в 16 миллионов рублей. Среди приглашенных продюсер Федор Бондарчук с актрисой Паулиной Андреевой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой Софьей, актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой, а также бывшая жена лидера группировки «Ленинград» Матильда Шнурова и другие подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко, Ульяна Цейтлина.