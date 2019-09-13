Клинцевич рассказал Зеленскому, к чему приводят антироссийские санкции

Киев, 13 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему не может определиться со своей позицией по отношению к России, поэтому постоянно делает противоречивые заявления. Об этом в пятницу заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя призывы украинского лидера сохранить антироссийские санкции.

«Могу только констатировать, что новый президент Украины пока не определился, как дальше строить отношения с Россией. Его продолжает шарахать из стороны в сторону», — отметил он.

Сенатор обратил внимание, что санкции западных стран лишь формально привязаны к мирному процессу в Донбассе. На деле же они просто являются следствием реализации западного курса по оказанию давления на Москву и не имеют никакого отношения к внутриукраинскому кризису.

Поэтому сохранение антироссийских санкций ни на йоту не приблизит мир в Донбассе. Клинцевич подчеркнул, что они лишь мешают процессу нормализации российско-украинских отношений.

Ранее Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), призвал западные страны сохранить антироссийские санкции в силе. При этом президент Финляндии Саули Ниинистё отказался поддержать украинского коллегу.

Он подчеркнул, что санкции ни к чему не привели, а восстановить мир можно будет только путем переговоров с Москвой. Отметим, что отдельные предложения отменить неработающие антироссийские санкции уже звучали со стороны Италии, Эстонии, Франции, Чехии, а также Европарламента.