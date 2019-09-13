Макаров подставил «Единую Россию» на выборах в Петербурге «дружбой» с Резником

Санкт-Петербург, 13 сентября. Спикер парламента Петербурга Вячеслав Макаров подставил «Единую Россию» на муниципальных выборах в Петербурге «дружбой» с оппозицией, которая его предала, пишет «Вестник СЗФО».

По данным, озвученным главой парламентской фракции «Партия роста» Оксаной Дмитриевой, оппозиционные партии провели на выборах в муниципальные советы города 400 депутатов. Этот результат она назвала успехом так называемой «оппозиции». Сама «Партия Роста» получила 45 мандатов.

Есть мнение, что «Единая Россия» сдала основные районы Санкт-Петербурга по вине спикера городского парламента Вячеслава Макарова, который на протяжении долгого времени пытался заигрывать с оппозицией. В частности, глава парламента замял историю с фактами употребления наркотиков депутатом Максимом Резником, с которым его связывает «дружба». Макаров не стал настаивать на прохождении Резником экспертизы и «отмыл» честное имя Законодательного собрания.

Как считают СМИ, Макаров намеренно заигрывал с оппозицией, чтобы обеспечить себе дополнительные точки влияния, если в «Единой России», где он состоит, у него совсем не останется союзников. Однако новоиспеченные «друзья» подставили его. Они стали неуправляемыми и постепенно стремятся к тому, чтобы разрушить отлаженную систему работы города.

В частности, оппозиция приложила руку к дискредитации выборов как в единый день голосования, так и после него. Так, например, злоумышленники, которые пытались организовать «выборную карусель», были заказаны Красимиром Врански и «яблочниками».

После выборов оппозиция требует отменить результаты по ряду участков. Глава фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский устроил скандал в ИКМО Смольнинское, обвинив комиссию в якобы фальсификации результатов. Городское отделение «Справедливой России» в свою очередь хочет оспорить в суде итоги выборов в восьми муниципалитетах Петербурга.

Как пишет «Вестник СЗФО», если информация о связях Макарова с оппозицией верна, то он серьезно просчитался. Это мнение разделяет и российский политтехнолог, Марат Баширов, который назвал нелогичным поведение городского парламента во время выборной кампании.

«И если эти люди не понимают ответственности за несение этого флага, этого статуса, то очевидно нужно задуматься, а тот ли человек возглавляет эту вертикаль, тем более в Санкт-Петербурге, в котором около 1,5 тысячи муниципальных депутатов, а с учетом депутатов городского парламента это вообще огромная армия», — заметил он.

Напомним, 8 сентября жители Петербурга выбирали муниципальных депутатов и губернатора города. По данным избиркома Петербурга, в единый день голосования всего в городе была зафиксирована 181 жалоба. Причем выборы губернатора без существенных нарушений, было зафиксировано лишь 6 обращений. По муниципальным выборам было зафиксировано 175 жалоб. Сорвать выборы особенно активно пытались представители так называемой оппозиции — Красимир Врански, Борис Вишневский, Максим Резник, Ольга Гусева и Андрей Пивоваров.