Глава петербургского Закса был заинтересован в фальсификациях на выборах мундепов

Санкт-Петербург, 13 сентября. Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров «протащил» оппозиционных кандидатов в депутаты муниципальных советов города. Источники предполагают, что глава городского парламента также может стоять за массовыми фальсификациями на выборах муниципальных депутатов в единый день голосования.

В день выборов 8 сентября были зафиксированы массовые вбросы бюллетеней, подвозов избирателей к УИК и фальсификации протоколов. При этом губернаторских выборов нарушения не коснулись.

Как сообщают источники издания FederalCity, фальсификации на выборах мундепов могли быть выгодны Вячеславу Макарову. Как выяснилось, наибольшее количество нарушений было зафиксировано в «подконтрольных» ему Фрунзенском и Центральном районах Северной столицы. При этом сам Макаров уже успел прокомментировать итоги единого дня голосования в Петербурге, назвав их «уверенной победой». Противники спикера петербургского Закса готовятся оспорить результаты голосования.

По информации собеседников издания, потеря «Единой Россией» некоторых ключевых районов города и появление там большого количества депутатов от «оппозиции» может быть следствием действий Макарова. По словам близких к нему людей, глава городского Заксобрания намеревался доказать с помощью оппозиционных сил, что якобы только он может «управлять» выборами в городе.

При этом возможно, что Макаров, понимая, что сохранить в тайне свои «заигрывания» с «оппозицией» не получится, решил переиграть результаты избирательной кампании, что в итоге вылилось в массовые фальсификации. В связи с ними горизбирком может устроить перевыборы на некоторых участках Петербурга.

В то же время депутат Борис Вишневский скандалит в дружественных Макарову СМИ, пишет издание. Кроме того, против Макарова могут сыграть и его связи с так называемым «Фондом борьбы с коррупцией», куда за последние полгода не раз ездил подчиняющийся лично «Полковнику» скандально известный депутат Максим Резник.

Напомним, 8 сентября в Петербурге состоялись выборы губернатора и муниципальных депутатов. Главой города петербуржцы избрали Александра Беглова. Окончательные итоги муниципальных выборов избирком пока не подвел.