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ГИБДД Москвы изучает свадебную поездку Собчак и Богомолова по городу на катафалке

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ГИБДД Москвы изуизчает свадебную поездку Собчак и Богомолова по городу на катафалкеМосква, 13 сентября. В ГИБДД Москвы изучают «свадебную поездку» Ксении Собчак и Константина Богомолова по городу на катафалке.

Сотрудники госавтоинспекции не восхитились идеей молодых покинуть ЗАГС на нехарактерном для свадьбы транспортном средстве, а проявили к катафалку молодоженов исключительно профессиональный интерес.

ГИБДД Москвы изуизчает свадебную поездку Собчак и Богомолова по городу на катафалкеНа видеороликах, снятых очевидцами, запечатлено, как Собчак и Богомолов едут в открытом багажнике катафалка, сидя там, где положено быть гробу. Ремнями безопасности молодожены не пристегнуты. Кроме того, водитель машины во время управления был замечен с телефоном в руках.

ГИБДД Москвы изуизчает свадебную поездку Собчак и Богомолова по городу на катафалке

В Сети уже появляются комментарии относительно этого яркого проезда по улицам столицы. Часть пользователей полагает, что сотрудники ГИБДД простят молодым такие вольности в честь праздника, тем более, что в результате такой езды никто не пострадал. Другие полагают, что Собчак и Богомолову после праздника придется заплатить штраф.

Сейчас специалисты изучают видео, сообщают «Аргументы недели»

Ранее поженившиеся Собчак и Богомолов покинули Грибоедовский дворец бракосочетаний на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас».

Для второй свадьбы и первого в своей жизни венчания нерелигиозная и эпатажная Ксения Собчак демонстративно выбрала самую неподходящую «дьявольскую» дату — пятницу, 13 сентября. Многим такой выбор показался кощунством.

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Источник: Telegram-канал LIFE SHOT
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