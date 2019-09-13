Самарские «Крылья Советов» заинтересовались Мамаевым

Москва, 13 сентября. Самарские «Крылья Советов» интересуются полузащитником Павлом Мамаевом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщил источник ФАН, они готовы предложить игроку контракт до конца сезона с возможностью продления, если его текущий клуб, «Краснодар», расторгнет с футболистом соглашение. Сообщается, что самарцы еще не контактировали с представителями Мамаева.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим Александром Кокориным отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Поведение футболистов вызвало широкий общественный резонанс. Многие эксперты заявили, что хулиганское поведение спортсменов бросает тень на репутацию российского футбола и страны в целом.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. После того, как они отбыли под стражей необходимое количество времени, футболисты подали на условно-досрочное освобождение и 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство заключенных, пишет «ФедералПресс».

Ранее стало известно, что на Мамаева также будут претендовать «Сочи», «Урал» и «Ахмат».