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Поклонники не узнали постаревшую звезду сериалов «Гардемарины, вперед!» и «Сердца трех»

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Поклонники не узнали постаревшую звезду сериалов «Гардемарины, вперед!» и «Сердца трех»

Москва, 13 сентября. Поклонники не узнали сильно постаревшего и располневшего Владимира Шевелькова, звезду сериалов «Гардемарины, вперед!» и «Сердца трех».

Актриса театра и кино Алена Хмельницкая опубликовала в своем Instagram фото со съемок сериала «Сердца трех», на котором запечатлены вместе с ней Владимир Шевельков и Сергей Жигунов. Поклонники артистки отметили, что актеры-мужчины с возрастом сильно изменились.

«Алена, вы совсем не изменились! В отличие от мужчин», — написал комментатор leryssya.

Поклонники не узнали постаревшую звезду сериалов «Гардемарины, вперед!» и «Сердца трех»

Поклонники артиста, посмотрев на фото Шевелькова в его микроблоге, не сразу узнали в располневшем и резко постаревшем мужчине звезду «Гардемаринов». А когда узнали, многие фанаты оказались откровенно шокированы, отметил Infox.ru.

Шевельков стал сниматься в кино в конце 70-х — 80-х годах прошлого столетия, но настоящую славу артисту принесла роль князя Никиты Оленева в картине Светланы Дружининой. Как отметила пресса, Шевельков своей актерской игрой не только поразил зрителей, но и влюбил в себя многих женщин. 

Еще одним проектом, который увеличил народную любовь, стал вышедший в начале 90-х сериал «Сердца трех». Там Шевельков исполнил роль молодого миллионера Фрэнсиса Моргана. Однако спустя пару лет актер пропал с голубого экрана. Судя по фильмографии, у артиста был перерыв в кинокарьере почти на десять лет. Сейчас звезда «Гардемаринов» мелькает в сериалах и фильмах, чаще всего ему достаются второстепенные роли.

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