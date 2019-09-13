Собчак и Богомолов для поездки на венчание сменили катафалк на карету

Москва, 13 сентября. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот в Москве.

Для церемонии венчания эпатажные молодожены сменили праздничный катафалк на карету. В Храм Вознесения Господня у Никитских ворот разделить этот важный момент в семейной жизни журналистки и режиссера пришли только самые близкие родственники и друзья, в том числе телеведущий Андрей Малахов.

Ранее решение Собчак обвенчаться с Богомоловым прокомментировал настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин. Он отметил, что еще четыре года назад телеведущая приходила на православную службу не молиться, а просто из интереса. Однако он допустил, что за это время ее мировоззрение могло поменяться. Чаплин напомнил звездной паре, что в чине венчания супруги просят благословения на нерасторжимую долгую семейную жизнь, на рождение детей, на настоящую верность и настоящую любовь.

Свадьба Собчак и Богомолова состоялась в пятницу 13-го. Пара приехала в Грибоедовский дворец бракосочетания на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас».

По информации журналистов, праздничный день завершится в ресторане «Боско», который расположен в торговом центре «Петровский пассаж». Собчак и Богомолов пригласили туда более 300 гостей, среди которых много знаменитостей. По некоторым данным, праздник обошелся молодоженам в 16 миллионов рублей.

На фоне свадьбы Собчак появилась информация, что журналистка может стать новой ведущей ток-шоу «Пусть говорят», передает «Газета.ru».