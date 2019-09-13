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Стала известна судьба Григоряна в «Тамбове»

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Стала известна судьба Григоряна в «Тамбове»

Москва, 13 сентября. Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян не будет уволен в ближайшее время, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Руководство клуба поставило Григоряну задачу набрать не меньше 4 очков до ближайшей паузы на матчи сборной, а также выйти на следующий круг Кубка России. Текущие результаты команды рассматриваются как удовлетворительные.

В «Тамбове» считают, что Григоряну под силам обезопасить команду от вылета. По итогам 8 туров «Тамбов» с пятью очками делит последние места в турнирной таблице РПЛ с «Оренбургом».

В ближайших турах команда сыграет с ЦСКА и «Ростовом» дома, затем на выезде с «Крыльями Советов», после чего снова примет «Рубин». В Кубке России команда сыграет с «Томью» на выезде.

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