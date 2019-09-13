Зеленский делает заявления о Крыме в интересах украинского олигархата, заявили в Госдуме

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил о намерении «возвращать» Крым «не только словами», добавив, что у него есть несколько идей по Крыму, но он не хочет пока о них говорить. Также Зеленский сообщил, что ждет встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом, на которой будет обсуждаться этот вопрос.

«Я жду встречи с президентом США, мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами», — заявил он.

Зеленскому приходится постоянно делать заявления о возвращении Крыма, потому что эта проблема существует только для Киева, считает первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков. Президент поднимает тему Крыма в интересах олигархата страны, согласно которым полуостров должен принадлежать Украине, уверен депутат.

«Зеленскому приходится оглядываться на ту часть общества, которая представлена в олигархических и правящих кругах Украины. Это гораздо более радикальная публика, которая готова решать проблемы Донбасса военными способами. Но попытка идти этим путем была бы для Зеленского похоронной с точки зрения его политических перспектив. Поэтому Зеленскому ничего не остается, кроме как время от времени делать заявления, направленные на решение крымской проблемы. Вопрос по Крыму уже решен через референдум. Поэтому Крым — это часть России, и для нас этой темы нет. Для Украины эта проблема существует, и Зеленский будет время от времени делать заявления, которые будут говорить о его готовности решать эту проблему. Зеленский связан с определенными запросами, которые есть в политической жизни Украины, и проигнорировать он их не сможет», — заявил Новиков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Большая популярность Зеленского как президента означает отказ в доверии прежнему украинскому лидеру Петру Порошенко и несогласие с внутренней и внешней политикой прежней власти, говорит депутат.

«Ему придется это учитывать, если он пришел в политику всерьез и надолго. Но ни один политик не свободен в полной мере в своих решениях», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.