Власти ЦАР заявили о нормализации ситуации в Бирао

Банги, 13 сентября. Власти Центральноафриканской республики заявили о нормализации ситуации в городе Бирао, где в начале сентября произошли столкновения между двумя группировками повстанцев.

Министр связи и средств массовой информации ЦАР Анж Казагуи заявил, что в ближайшее время в Бирао будут направлены дополнительные миротворческие силы в рамках МИНУСКА (операция ООН по поддержанию мира в ЦАР).

«После столкновений в Бирао ситуация нормализуется, и правительство поручило МИНУСКА увеличить патрулирование в городе, а также вокруг основного рынка Бирао. Жандармы и полиция скоро будут размещены в населенном пункте», — сказал Казагуи.

В то же время чиновник отметил наличие определенных логистических проблем в префектуре Нижний Котто, где миротворцы МИНУСКА не могут попасть в город Мингала из-за разрушенного моста.

Еще одной серьезной проблемой остаются действия вооруженных группировок, которые ранее подписали политическое соглашение о мире. Так, например, 10 сентября ополченцы попытались незаконно собрать налоги с местных торговцев, что спровоцировало панику среди населения.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в стране вспыхнули столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. В результате конфликта погибли шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

В августе минувшего года в столице Судана, Хартуме, прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». По итогам переговоров стороны подписали Хартумскую декларацию, в которой было объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР.