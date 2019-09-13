СК РФ установил личность служащего ВСУ, причастного к обстрелам мирных жителей Донбасса

Москва, 13 сентября. Следственный комитет России установил личность еще одного служащего ВСУ, фигуранта уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении мирного населения Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что командир 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Кокорев причастен к обстрелам гражданских объектов в Донбассе. Украинский служащий находится в указанной должности с 2017 года. 8 сентября 2019 года он, совместно с другими военнослужащими 92-й ОМБр, произвел артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по объектам инфраструктуры в селе Спартак Ясиноватского района ДНР.

«Один из снарядов, попавший на приусадебный участок, не сдетонировал. В тот же день две местные жительницы выполняли хозяйственные работы на своем участке. При случайном контакте со снарядом произошел его подрыв, в результате которого они получили множественные осколочные ранения, одна из женщин скончалась», — сообщила Светлана Петренко.

В отношении Кокорева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации». Петренко добавила, что сейчас проводятся следственные действия, которые направлены на установление личностей других служащих ВСУ, причастных к совершению этого и других преступлений в отношении мирного населения Донбасса.

Как передает «Газета.Ru», 9 сентября украинские военнослужащие расстреляли конструкцию из красных надувных шаров с копией красного Знамени Победы, которое бойцы Народной милиции ДНР запустили в небо в честь дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «антитеррористическую операцию», позднее переименованную в «Операцию объединенных сил» против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, ВСУ продолжают обстрелы территорий Донбасса.