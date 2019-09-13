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Новости Сирии

Два человека погибли при взрыве в сирийском Африне

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Два человека погибли при взрыве в сирийском Африне

Африн, 13 сентября. Заминированный автомобиль взорвался в сирийском Африне, более десяти человек пострадали. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

«Более десяти человек получили ранения в результате взрыва автомобиля в Африне на севере провинции Алеппо», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, ответственность за произошедшее не взяла пока на себя ни одна террористическая группировка. 

Как уточнил турецкий телеканал Haber Turk, в результате взрыва погибли два человека. Машина, по его информации, стояла на одном из проспектов города. Получивших ранения экстренно госпитализировали. В результате детонации некоторые строения, находившиеся неподалеку от места происшествия, получили ущерб.

Подразделения сил безопасности уже прибыли на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов начали разыскивать причастных к взрыву.

Напомним, в Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт.  Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных. 

Ранее взрыв прогремел в городе Серакиб. Взрывное устройство сработало в здании небольшого магазина. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Sham.fm
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