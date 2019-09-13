Москва, 13 сентября. Российская певица Любовь Успенская устроила фотосессию в душевой и выложила снимки в Сеть. Изображения 65-летней исполнительницы появились в ее аккаунте в Instagram.

«В Майами очень жарко… Нет такой одежды, в которой было бы комфортно при такой температуре. Спасаюсь в душе», —говорится под фотографией.

Как уточнили поклонники, Успенская в последнее время находится в очень хорошей физической форме. Она похудела, подтянулась, загорела. Сейчас певица находится в Соединенных Штатах, где должны пройти ее концерты. Успенская добавила, что готовится к выступлению и через несколько часов на сцене станет еще жарче.

При этом подписчики раскритиковали Успенскую, они напомнили певице о ее возрасте. Пользователи Сети пристыдили Успенскую за фотосессию в душевой.

«Совсем, старая, умом тронулась», — написала ledy_madlen. «Совсем с мозгами плохо. Старушка в печали!» — согласилась ingaleuca. Пользователь под ником ma.rta1356 призвала Успенскую постыдиться: «Если у бабушки фигура девочки — это не значит, что надо вести себя как девочка. Люба, опомнись». «Следующее фото, видимо, будет на унитазе», — уточнил irishkakov. «Вышла бы уже обнаженная один раз, может и успокоилась бы. Чем больше стареет, тем больше раздевается», — оставила комментарий lena.sema.61. «Ведущая Лариса Гузеева однажды озвучила такую мысль в передаче «Давай поженимся»: «Быть молодым и выглядеть молодо — это разные вещи». Я с ней согласна на все 100%», — высказала мысль iradavradiy. «Любонька, вы меня пугаете», — обратилась подписчица amuryulia.

При этом некоторые подписчики сочли изображение уместным.

«Я хоть против такого плана фото, тем более девушек не первой свежести, но эта фото прекрасно! Все очень аккуратно. Мне нравится», — подчеркнула tanya_sheremet.

Недавно Любовь Успенская уже шокировала фанатов откровенным фото.

После окончания летнего гастрольного тура 65-летняя «королева шансона» устроила себе небольшой отпуск в Испании. Любовь Успенская довольно часто радует поклонников своими эпатажными образами. Дерзкие мини и глубокое декольте, а также чулки и нижнее прозрачное белье не оставляют равнодушными фанатов певицы. Однако в этот раз певица полностью раскрепостилась, разместив в Сети снимок, на котором она предстала топлес. На снимке Успенская загорает на песчаном пляже без верхней части купальника. При этом певица приняла откровенную позу, которая повергла в шок многих фанатов певицы.

«Да, я помню, как я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца», — подписала снимок певица.

Многие поклонники были удивлены откровенным образом Успенской. При этом некоторые не поверили, что на снимке действительно запечатлена Любовь Успенская. Некоторым подписчикам не понравился откровенный образ Успенской, что вызывало массу гневных комментариев.