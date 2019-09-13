Сирия, 13 сентября. Сирийский журналист был приговорен к пяти годам лишения свободы за «оскорбление Турецкой Республики». Взрыв заминированного автомобиля в Африне привел к жертвам среди сирийцев. Курды возобновили принудительную мобилизацию в Ракке и Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрепрайоны исламистов в южной части Идлиба.

Курды: подозреваются в минировании автомобиля в Африне на северо-западе Алеппо; возобновили аресты гражданских лиц в Ракке и Хасаке с целью принудительной мобилизации.

ВС Турции: перебросили в САР военный конвой для строительства нового наблюдательного поста в Идлибе.

Соединенные Штаты: направили колонну с подкреплениями в провинцию Хасака.

Провинция Алеппо

Интернет-портал Aleppo Media Center сообщает о том, что взрыв в Африне, о котором сообщалось несколькими часами ранее, обернулся гибелью ряда мирных жителей. Более точная информация пока выясняется. Стало известно, что детонировавшее СВУ было заложено в автомобиле. По предварительным данным, к его установке могут иметь отношение курдские радикалы, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля протурецких боевиков в рамках операции «Гнев оливок».

В то же время поступают сведения об обстреле Африна неизвестными. Так, Twitter-канал (Step_Agency) передает, что два артиллерийских снаряда разорвались в городе. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (leventkemaI), огонь был открыт со стороны подконтрольного курдам города Тель-Рифат.

Между тем сирийский журналист по имени Хюсню Махалли родом из Джараблуса был приговорен к пяти месяцам лишения свободы за «оскорбление Турецкой Республики». Махалли критиковал политику Турции в отношении Сирии, сообщает Twitter-канал (dokuz8_EN). Напомним, днем ранее также стало известно о задержании другого активиста — Абдулы Раззака Аль-Хаммуда — в городе Аль-Баб. Он выступал против оккупации Турции и произвола протурецких исламистов. За это ему может грозить смертная казнь.

Провинция Идлиб

Продолжаются перестрелки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции в южной части Идлиба. Как передает медиапортал Step News Agency, артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) атаковали огневые позиции джихадистов в окрестностях города Хиш. Кроме того, подразделения САА, базирующиеся в районе Хан-Шейхуна, ведут огонь по зонам дислокации радикалов вблизи населенного пункта Хан-Сафра и высоты Джебель Аз-Завия.

Информационное агентство Anna-News сообщает о том, что к городу Маар-Хатат прибыл турецкий военный конвой, который будет задействован в возведении нового наблюдательного поста на юге региона. Напомним, о том, что колонна с подкреплениями из 20 грузовиков пересекла сирийско-турецкую границу, стало известно еще накануне.

Провинция Ракка

Информационный портал El Watan News сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) возобновили рейды в административном центре региона и близлежащих населенных пунктах. Во время обысков в поселении Мушейрифа по неизвестным причинам был задержан один из мирных жителей. Местные активисты полагают, что задержания возобновились в рамках насильственной вербовки.

Тем временем новостное агентство Baladi-News передает, что четверо курдских бойцов были убиты неизвестными у блокпоста на окраине Ракки. Еще шесть членов SDF получили ранения. В проведении вылазки подозреваются боевики «Исламского государства»1, действующие в составе так называемых спящих ячеек. Тем не менее интернет-порталы, подконтрольные ИГ1, пока не заявляли о причастности террористов к нападению.

Провинция Хасака

Параллельно с арестами гражданских лиц в Ракке курды возобновили задержания и в Хасаке. Согласно данным новостного портала Al Manar News, 11 человек были взяты под стражу в городе Аш-Шаддади. Все они были принудительно направлены в тренировочные лагеря SDF. Таким образом, несмотря на формирование «зоны безопасности» на севере САР и вывод отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) на юг, курды продолжают наращивать боевую мощь, что ставит под угрозу исполнение американо-турецких договоренностей. Более того, накануне поступали сообщения о том, что силы SDF все еще не покинули приграничные с Турцией территории.

Тем временем военный конвой международной коалиции прибыл в Сирию. Колонна из нескольких транспортных средств с оружием и материально техническим обеспечением пересекла погранпереход «Семалка» на границе с Ираком. Напомним, о намерении США направить подкрепления в этот район сообщалось ранее.

1 Организация запрещена на территории РФ.