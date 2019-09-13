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Россия

Социальную пенсию в России проиндексируют на 7%

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Социальную пенсию в России проиндексируют на 7%

Москва, 13 сентября. Правительство России в 2020 году планирует проиндексировать социальную пенсию на 7%. Об этом говорится в документах секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

Из них также следует, что страховые пенсии в будущем году проиндексируют на 6,6%, а социальные выплаты ветеранам и инвалидам — на 3,8%.

Таким образом средний размер пенсий в 2020 году составит 15 тыс. рублей, средний размер страховых пенсий по старости — 16,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России поддерживает предложенный министерством финансов вариант системы добровольных пенсионных накоплений. Это позволит включить свою пенсию в действующую систему гарантирования выплат через АСВ, а также повысить пенсионные права россиян.

Напомним также, что в начале года президент РФ Владимир Путин заявил, что индексация выплат российским пенсионерам должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а размер социальных доплат за первые месяцы 2019 года необходимо пересчитать.   

Российские власти каждый год индексируют зарплаты сотрудников бюджетной сферы, ориентируясь на текущий уровень инфляции. Аналогичные меры применяются в отношении пенсионеров и граждан, претендующих на различные социальные выплаты.

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