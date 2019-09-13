Покупку Литвой СПГ у России назвали борьбой с американским сжиженным газом

Покупка Литвой крупной партии российского СПГ говорит о его растущей роли на европейском рынке. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал генеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев.

Закупка российского СПГ

Литва, которая ранее всячески стремилась снизить свою зависимость от энергопоставок из Российской Федерации, собирается впервые закупить крупнотоннажную партию российского сжиженного газа (СПГ). Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на собственные источники.

Сообщается, что сырье с проекта «Ямал СПГ» («Новатэк») было перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky, которое теперь направляется в Клайпеду. Кроме того, собеседники издания уточнили, что продавцом выступила Total, а покупателем — литовская энергетическая госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, которая с 9 сентября была переименована в Ignitis.

Еще в январе поступала информация, что Ignitis заключила соглашение с Total насчет некого груза на спотовой основе, который должен был поступить в начале третьего квартала. Груз Stena Clear Sky, скорее всего, должен быть предназначен литовскому производителю минеральных удобрений Achema.

Рост роли российского СПГ

Как отметил Ислам Назаралиев, Литва впервые закупит крупнотоннажную партию российского сжиженного газа с «Ямал СПГ» (российского проекта по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения). Несмотря на то, что продавцом является французская компания Total, такие сделка говорит о растущей роли российского СПГ.

«Планом Европы по преодолению газовой зависимости от России является увеличение закупок сжиженного газа на других рынках, среди которых главными конкурентом российскому газу является американский СПГ. Данная сделка служит отличным примером для борьбы с американским сжиженным газом. Формально продажа, оформленная французской компанией с точки зрения европейских задач, выглядит решением, которое полностью устраивает Европу. Даже если считать, что главными конкурентами «Газпрома» за европейский газовый рынок по итогам первого полугодия стали поставщики сжиженного газа, и в первую очередь «Новатэк», (российская компания на 9,5 млрд кубометров нарастила поставки СПГ в Европу) главным положительным моментом является успешная борьба с американским и катарскими производителями», — пояснил Ислам Назаралиев.

По его словам, Россия демонстрирует надежность поставок своего газа европейским потребителям, она ведет систематическую работу по контрактации газотранспортных мощностей, оптимизации и перераспределению заказанных мощностей. Кроме того, идет осуществление разменных операций, минимизация последствий остановок работы газопроводов и решение других проблем. Все это дает возможности нашим производителям ожидать роста доли российского природного газа в Европе к 2030 году до 35-38%, а к 2035 году — и вовсе превысить 40%.

В 2014 году Литва получила СПГ-терминал, чтобы снизить зависимость от российской компании «Газпром». Тогда Вильнюс хвастался тем, что мощностей хватит не только для того, чтобы обеспечить потребность страны, но и для экспорта соседним странам — Латвии и Эстонии. Основным поставщиком топлива тогда рассматривались Соединенные Штаты.