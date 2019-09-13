Хазин критически переосмыслил метафору Чубайса о тормозе российской экономики

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил управление государством с вождением автомобиля и назвал правоохранительную систему тормозом развития российской экономики. Его слова прокомментировал глава Фонда экономических исследований Михаил Хазин.

Выступая на Московском финансовом форуме, Анатолий Чубайс заявил, что управление государством сродни управлению автомобилем: нужны педали газа и тормоза.

«Педаль газа — экономика, первый вице-премьер, педаль тормоза — правоохранительная система. И то, и другое — важнейшие необходимые элементы для управления любой сложной системой, — заявил глава «Роснано». — Мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат. У нас блестящая, лучшая за 28 лет бюджетная политика, у нас блестящая, лучшая за 28 лет кредитно-финансовая политика — фантастические параметры, начиная с долга к ВВП, кончая уровнем инфляции. Мечтать о таком невозможно было в наше время... Результат — сколько там... 1,2%? 1,1% роста? Ну, называя вещи своими именами, роста нет».

По словам Чубайса, проблема в том, что нажаты обе педали.

«Нужно что-то делать с педалью, которая называется «правоохранительная система», — считает Анатолий Чубайс.

По его мнению, необходимо перенацелить правоохранительную систему на защиту частной собственности, а не реформировать ее.

Комментируя Федеральному агентству новостей эти слова Чубайса, известный российский экономист, аналитики и политолог Михаил Хазин продолжил аналогию, начатую главой «Роснано».

«Я бы сказал иначе. Я бы сказал, что у нас такая замечательная коробка передач в виде экономического блока правительства и Центрального банка, что у автомобиля есть только задний ход. Силовики отчаянно пытаются сдвинуть эту машину с мертвой точки. По крайней мере, пытаются не дать ей двигаться назад. Но получается плохо», — сказал Михаил Хазин.

Чтобы российская экономика росла, необходимо менять коробку передач, считает президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина.

«Если поставить такую коробку передач, при которой автомобиль сможет ехать вперед, тогда и силовики мешаться не будут. Правда, для этого придется убрать всех из экономического блока полностью», — полагает Хазин.

Ранее Михаил Хазин неоднократно выступал с критикой Анатолия Чубайса. Его экономист называет «очень слабым менеджером», даже «абсолютно никаким».