МИД РФ осудил решение Праги о переносе памятника Коневу в музей

Москва, 13 сентября. Решение муниципальных властей района Прага-6 о переносе памятника маршалу Коневу цинично и может стать раздражителем в двусторонних отношениях России и Чехии. Об этом заявили в российском МИД.

На сайте ведомства появился комментарий Департамента информации и печати МИД России относительно решения муниципальных властей района Прага-6, в котором резко осуждается решение о переносе памятника маршалу Советского Союза И.С. Коневу в музей.

«Возмущены циничным решением муниципальных властей района Прага-6 о переносе находящегося в этой части чешской столицы памятника маршалу Советского Союза И.С. Коневу,… По-прежнему считаем этот шаг нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД отметили, что решение о переносе монумента может стать «заметным раздражителем» в русско-чешских отношениях и «серьезно омрачить их». В дипведомстве подчеркнули, что этот факт не останется без ответа, и выразили надежду, что решение будет пересмотрено.

Напомним, 12 сентября члены районного совета Прага-6, в котором находится памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, приняли постановление о его переносе в один из музеев, а на его месте решили установить мемориал освобождению Праги.

Мера о переносе монумента была связана с тем, что памятник маршалу Советского Союза в чешской столице неоднократно подвергался осквернению. Несколько раз его разрисовывали и забрызгивали краской. Власти Праги решили убрать постамент под охрану в музей, чтобы ограничить к нему возможность свободного доступа.

Бронзовый памятник маршалу был создан чешскими архитекторами Зденеком Крыбусом и Вратиславом Ружичкой и установлен в столице Чехии 9 мая 1980 года.