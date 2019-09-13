Лазарев набросился на журналистов, написавших про ДТП с певцом

Москва, 13 сентября. Певец Сергей Лазарев набросился на журналистов после того, как обнаружил заголовок об аварии со своим участием, в котором он «разбился».

Музыкант устал от «желтых» заголовков СМИ, в которых фигурирует его имя. Лазарева взбесила подача новости об аварии с его участием.

Уставший певец возвращался с гастролей, когда уснул за рулем на светофоре и столкнулся с другим автомобилем. 36-летний певец не пострадал, однако многие журналисты для привлечения читателей «приукрасили» аварию.

«Уснувший за рулем Сергей Лазарев разбился в ДТП», — сообщило одно из изданий.

Такой заход взбесил звезду. Обычно весьма сдержанный Лазарев в сторис на своей странице в Instagram выложил скрин скандальной новости и обозвал ее авторов.

«Чтобы у вас язык отсох и отвалился за такие заголовки!» — заявил он.

Артист обычно внимательно относится к каждому слову, потому что понимает, что оно может нести позитивную или негативную энергетику. Этого же он требует от окружающих, пишут СМИ. Возможно, именно из-за этого певец старается не распространяться о своей личной жизни. Лазарев долгое время скрывал рождение сына. Музыкант позже признался, что боялся, что мальчика могут сглазить.

В начале сентября Лазарев разрыдался во время записи новой песни. Видеозапись, на которой певец объяснил случившееся в студии, он опубликовал в социальной сети Instagram.