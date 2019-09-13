Кремль отреагировал на продажу призеркой Олимпиады подаренной Путиным машины

Москва, 13 сентября. Подаренный президентом России Владимиром Путиным автомобиль BMW конькобежке Ольге Фаткулиной является ее собственностью, и спортсменка вправе распоряжаться машиной, как хочет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях Фаткулина разместила в своем Instagram объявление о продаже иномарки. В одном из комментариев 29-летняя спортсменка уточнила, почему решила расстаться с подарком.

«Мне жалко машину, стоит, не пользуюсь! Да и парковку занимает! Скоро зима, каждое место важно», — написала Фаткулина.

Песков заявил, что в Кремле «абсолютно нормально» относятся к решению спортсменки продать автомобиль.

«Это же ее машина. Человек хочет — ездит, хочет — продает, хочет — дарит. Это ее собственность. Никаких обременений на эту собственность не накладывалось», — сказал представитель Кремля.

В ноябре 2017 года Международный олимпийский комитет за нарушение антидопинговых правил пожизненно отстранил Фаткулину от участия в Олимпиадах и лишил ее серебряной медали, которую спортсменка выиграла на Олимпиаде в Сочи. В феврале прошлого года арбитражный суд в Лозанне оправдал спортсменку, однако приглашение на Олимпийские игры россиянка не получила.

Для российских спортсменов, которые не смогли принять участие в Олимпиаде в Корее, были устроены альтернативные соревнования в Сочи. Победителям дарили автомобили BMW.