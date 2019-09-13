В Крыму посоветовали Зеленскому не тратить время «на ахинею и тайные интриги»

Симферополь, 13 сентября. Идеи президента Украины Владимира Зеленского «вернуть» Крым никогда не сработают и напоминают ахинею. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Ранее Зеленский заявил, что Киев будет бороться за «возвращение» Крыма «не только словами». По его словам, у Украины есть «несколько форматов, несколько идей» относительно «решения крымского вопроса».

Крымский парламентарий отреагировал на заявление президента Украины. Он отметил, что существуют вещи, которые «формировались фундаментально» и непосильны никаким проектам и стратегиям. Бобков посоветовал Зеленскому не тратить время «на ахинею и тайные интриги».

«Крым стал частью Российской Федерации не в результате политической акции, а в результате исторического процесса. Я не советую киевским властям тратить время на ахинею и тайные интриги. Никакие идеи и стратегии по возвращению Крыма не сработают», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Он подчеркнул, что выбор крымчан был основан не на вещах, связанных с экономикой, — это был цивилизационный выбор, сделанный задолго до 2014 года. По мнению Владимира Бобкова, Киеву пора прекратить «заниматься ерундой», и вместо этого — начать выстраивать полноценные отношения с Россией.

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота в Киеве на полуострове прошел референдум: более 95% жителей региона проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».